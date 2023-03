AI Prompts: Opera erweitert experimentelle AI-Integration

Das Thema „Künstliche Intelligenz“ ist derzeit in aller Munde und begegnet uns in Anwendungen und im Internet in den unterschiedlichsten Varianten. Hier ist ohne Frage viel Spielerei mit dabei, immer wieder finden sich allerdings auch gut gemeinte und potenziell nützliche Integrationen.

Die Macher des Webbrowsers Opera stellen mit ihren „AI Prompts“ einen interessanten Ansatz vor und wollen die von ChatGPT und ChatSonic gebotenen Funktionen möglichst einfach und vor allem auch schnell erreichbar integrieren.

KI-Popups sobald man Text auswählt

Das Konzept von AI Prompts sieht vor, direkt bei der Auswahl von Wörtern oder Textbereichen Funktionen wie „Erklär’ mir das“ oder „Fasse zusammen“ bereit zu halten. Per Klick auf die entsprechende Funktion wird der gewünschte Befehl dann direkt ausgeführt und das Ergebnis in der Seitenleiste angezeigt.

Die Integration deutet allerdings auch schon an, dass wir uns hier in Zukunft entweder mit kommerziellen Lösungen oder quer- beziehungsweise werbefinanzierten Diensten anfreunden müssen. Auch die Beta-Version der neuen Opera-Integration lässt sich nur mit einem (auch kostenlosen) Benutzerkonto bei den KI-Dienstleistern und nach deren Regeln nutzen. Was letztendlich aber auch verständlich ist, denn ChatGPT und Co. haben das Beta-Stadium längst verlassen und das massive Interesse und zunehmende Integrationen lassen die Betriebskosten dieser Angebote in die Höhe schnellen.

Wenn ihr das Ganze ausprobieren wollt, müsst ihr die aktuelle Version von Opera oder Opera GX installieren und dort im Menü „Einfache Einrichtung“ (rechts außen auf das Hamburger-Menü klicken), um die Option „AI Prompts – Früher Zugang“ zu aktivieren. Nach einem Reload des aktuellen Browserfensters wird die Taste „AI Prompts“ dann oben rechts neben der URL-Leiste angezeigt. Zudem erscheint ein entsprechendes Pop-up-Fenster, wenn ihr etwas auf der aktuellen Webseite markiert.