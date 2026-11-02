Früher als angekündigt ist die iPad-Version von Affinity jetzt im App Store erhältlich. Wie schon die vor einem Jahr erschienene Mac-Version lässt sich auch Affinity für das iPad grundsätzlich kostenlos nutzen.

Mit der Veröffentlichung steht die mittlerweile zu Canva gehörende Kreativsuite nun auch auf dem iPad zur Verfügung. Die Anwendung vereint Bildbearbeitung, Vektorgrafik, Zeichnen und Seitenlayout unter einer Oberfläche. Zuvor waren diese Aufgaben bei Affinity auf mehrere eigenständige Anwendungen verteilt.

Bildbearbeitung und Layout auf dem iPad

Affinity für das iPad bietet weitgehend denselben Funktionsumfang wie die Desktop-Version. Nutzer können RAW-Fotos entwickeln, Bilder retuschieren, Illustrationen erstellen und mehrseitige Dokumente gestalten. Die verschiedenen Werkzeuge lassen sich innerhalb eines Projekts kombinieren, ohne dass dafür die Anwendung gewechselt werden muss.

Bei der Bildbearbeitung setzt Affinity auf nicht-destruktive Verfahren. Bildkorrekturen, Filter und Effekte lassen sich somit auch nachträglich verändern, ohne dass die ursprünglichen Bilddaten verloren gehen. Für die Gestaltung von Drucksachen stehen unter anderem Werkzeuge zur Textformatierung, Seitenaufteilung und Farbverwaltung bereit.

Für Apple Pencil und Touchscreen optimiert

Die Benutzeroberfläche wurde dem Anbieter zufolge speziell für die Bedienung auf dem iPad angepasst. Neben Fingergesten unterstützt Affinity auch die verschiedenen Sonderfunktionen des Apple Pencil. Beim Zeichnen können beispielsweise Druckstärke und Neigung des Stifts berücksichtigt werden.

Auch die präzise Bearbeitung von Vektorgrafiken ist möglich. So lassen sich zunächst frei gezeichnete Entwürfe anschließend mit den entsprechenden Werkzeugen in bearbeitbare Pfade und Kurven umsetzen.

Für den Austausch mit anderen Grafikprogrammen unterstützt Affinity nicht nur allgemeine Dateiformate wie PDF oder SVG, sondern auch die Adobe-Formate PSD, AI, INDD und IDML. Vorhandene Ebenen und Dokumentstrukturen sollen beim Import möglichst weitgehend erhalten bleiben.

Grundfunktionen bleiben kostenlos

Während die Werkzeuge für Bildbearbeitung, Vektorgrafik, Zeichnen und Layout grundsätzlich kostenlos zur Verfügung stehen, ist für zusätzliche KI-Funktionen ein Premium-Abonnement erforderlich. Damit lassen sich beispielsweise KI-Werkzeuge zur automatischen Hintergrundentfernung, Bildverbesserung und Rauschreduzierung freischalten.