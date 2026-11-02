Früher als geplant
Affinity für iPad ist da: Bildbearbeitung und Layout kostenlos
Früher als angekündigt ist die iPad-Version von Affinity jetzt im App Store erhältlich. Wie schon die vor einem Jahr erschienene Mac-Version lässt sich auch Affinity für das iPad grundsätzlich kostenlos nutzen.
Mit der Veröffentlichung steht die mittlerweile zu Canva gehörende Kreativsuite nun auch auf dem iPad zur Verfügung. Die Anwendung vereint Bildbearbeitung, Vektorgrafik, Zeichnen und Seitenlayout unter einer Oberfläche. Zuvor waren diese Aufgaben bei Affinity auf mehrere eigenständige Anwendungen verteilt.
Bildbearbeitung und Layout auf dem iPad
Affinity für das iPad bietet weitgehend denselben Funktionsumfang wie die Desktop-Version. Nutzer können RAW-Fotos entwickeln, Bilder retuschieren, Illustrationen erstellen und mehrseitige Dokumente gestalten. Die verschiedenen Werkzeuge lassen sich innerhalb eines Projekts kombinieren, ohne dass dafür die Anwendung gewechselt werden muss.
Bei der Bildbearbeitung setzt Affinity auf nicht-destruktive Verfahren. Bildkorrekturen, Filter und Effekte lassen sich somit auch nachträglich verändern, ohne dass die ursprünglichen Bilddaten verloren gehen. Für die Gestaltung von Drucksachen stehen unter anderem Werkzeuge zur Textformatierung, Seitenaufteilung und Farbverwaltung bereit.
Für Apple Pencil und Touchscreen optimiert
Die Benutzeroberfläche wurde dem Anbieter zufolge speziell für die Bedienung auf dem iPad angepasst. Neben Fingergesten unterstützt Affinity auch die verschiedenen Sonderfunktionen des Apple Pencil. Beim Zeichnen können beispielsweise Druckstärke und Neigung des Stifts berücksichtigt werden.
Auch die präzise Bearbeitung von Vektorgrafiken ist möglich. So lassen sich zunächst frei gezeichnete Entwürfe anschließend mit den entsprechenden Werkzeugen in bearbeitbare Pfade und Kurven umsetzen.
Für den Austausch mit anderen Grafikprogrammen unterstützt Affinity nicht nur allgemeine Dateiformate wie PDF oder SVG, sondern auch die Adobe-Formate PSD, AI, INDD und IDML. Vorhandene Ebenen und Dokumentstrukturen sollen beim Import möglichst weitgehend erhalten bleiben.
Grundfunktionen bleiben kostenlos
Während die Werkzeuge für Bildbearbeitung, Vektorgrafik, Zeichnen und Layout grundsätzlich kostenlos zur Verfügung stehen, ist für zusätzliche KI-Funktionen ein Premium-Abonnement erforderlich. Damit lassen sich beispielsweise KI-Werkzeuge zur automatischen Hintergrundentfernung, Bildverbesserung und Rauschreduzierung freischalten.
Entwickler: Canva
Laden
Ääääh – ich hab‘ mal vor Urzeiten eine Lizenz bei Affinity gekauft und aktuell die Affinity Photo2 2.6.4 auf dem iPad installiert. Wie unterscheidet sich das von dem hier angegebenen?
Der größte Unterschied wird sein, dass ehemals Affinity Designer, Photo und Publisher in einer App zusammengefasst sind, was am PC bereits vor einem Jahr passiert ist. Außerdem benötigt man einen (kostenlosen) Account bei Canva, was zuvor nicht notwendig war. Und man erhält alle aktuellen/neuen Werkzeuge, die es bei Version 2 noch nicht gab.
Wenn ich den Klarna / PayPal Artikel öffnen will, stürzt die App bei mir ab. Passiert das bei sonst jemandem? Hab’s mehrfach versucht
Geht mir ebenso.
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Ebenso
Dito. Aktuelles iOS. iPhone Pro 15 Max.
Ach nein, ich habe die iPad Lizenzen damals gekauft und hoffe, die bleiben. Keine Lust da extra ein Konto zu erstellen und so.