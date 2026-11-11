Adobe veröffentlicht Photoshop 28 und kündigt MCP-Unterstützung an

Adobe hat Photoshop 28 veröffentlicht und die Bildbearbeitungssoftware um verschiedene neue Funktionen erweitert. Neben klassischen Werkzeugen zur Bildbearbeitung spielen erneut KI-Funktionen eine wichtige Rolle. Darüber hinaus hat Adobe angekündigt, seine Creative-Cloud-Anwendungen künftig für externe KI-Assistenten zu öffnen.

Neue Werkzeuge und erweiterte KI-Funktionen

Mit der neuen Relight-Funktion lassen sich bis zu drei zusätzliche Lichtquellen in einem Bild platzieren. Position, Farbe, Helligkeit und Streuung der Lichtquellen lassen sich direkt auf der Arbeitsfläche verändern. Eine weitere Neuerung ist Quick Compare. Damit lassen sich Bearbeitungen wahlweise in einer geteilten Ansicht oder durch Umschalten zwischen Original und bearbeitetem Bild vergleichen.

Photoshop 28 soll besser vergrößern

Beim Entfernen von Objekten soll Photoshop nun auch zugehörige Schatten, Spiegelungen und andere Bildelemente berücksichtigen können. Mit Generative Recompose lassen sich Bildinhalte an veränderte Formate anpassen. Die KI soll dabei Motive neu positionieren und fehlende Hintergrundbereiche ergänzen.

Darüber hinaus lassen sich Bilder mithilfe von Texteingaben bearbeiten und die Ergebnisse anschließend weiter anpassen. Eine KI-gestützte Hochskalierung soll zudem die Bildauflösung erhöhen und zusätzliche Details ergänzen.

Adobe öffnet seine Programme für KI-Assistenten

Ab Anfang 2027 sollen die Creative-Cloud-Apps von Adobe das Model Context Protocol (MCP) unterstützen. MCP ist ein offener Standard, über den KI-Systeme auf Funktionen anderer Anwendungen zugreifen können. Anwender könnten einen KI-Assistenten dann beispielsweise beauftragen, Änderungen an mehreren Photoshop-Dateien vorzunehmen, ohne jeden Arbeitsschritt selbst ausführen zu müssen.

Die Anbindung an die Adobe-Programme soll lokal auf dem Computer erfolgen. Dabei bleiben die ursprünglichen Projektdateien mit ihren Ebenen und anderen bearbeitbaren Elementen erhalten.

Durch die Integration weiterer Dienste sollen sich auch komplexere Arbeitsabläufe automatisieren lassen. So könnte ein KI-Assistent beispielsweise Vorgaben aus einem Dokument übernehmen, Änderungen in Adobe-Anwendungen ausführen und die Ergebnisse anschließend über Slack bereitstellen.