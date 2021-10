Adobe erweitert sein Foto-Abo um Premiere Rush und Photoshop Express

Warum Adobe die beiden schon seit geraumer Zeit angebotenen Apps nun plötzlich als Zusatzleistung in sein Cloud-Abo integriert, bleibt offen. Es lässt sich allerdings vermuten, dass sich die Zahl der kostenpflichtigen Nutzer dieser Anwendungen stark in Grenzen gehalten hat. Letztendlich sind die Beweggründe aber auch egal, Abonnenten von Adobes Fotopaket dürfen sich von der nächsten Woche an über mehr Flexibilität freuen.

Die Ankündigung trifft überraschend per E-Mail bei aktiven Creative-Cloud-Abonnenten ein. Mit Premiere Rush verspricht der Softwareanbieter ein All-in-One-Tool zur um Erstellen von professionellen Videos. Photoshop Express will auf einfache Weise beim bearbeiten von Bildern und erstellen von Collagen und Bildkompositionen unterstützen. Beide Anwendungen lassen sich regulär nur mit Basis-Leistungsumfang kostenlos laden und die nun von Adobe ohne Mehrkosten ins Cloud-Abo integrierten Premium-Funktionen werden sonst als In-App-Kauf für jeweils 5,49 Euro pro Monat angeboten.

Adobe erweitert sein Foto-Abo um die Mobilversionen von Adobe Premiere Rush und Adobe Photoshop Express. Abonnenten können die beiden Apps in Zukunft in vollem Umfang ohne zusätzliche Kosten nutzen.

