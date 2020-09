Achter Apple TV-Kanal startet: „Crime + Investigation Play“

Im Schatten von Apple Watch, neuen iPads und iOS 14 ist mit „Crime + Investigation Play“ heute der achte Apple TV Kanal in Deutschland an den Start gegangen. Der Doku-Sender wird das überschaubare Angebot an Apple TV-Kanälen ab heute sowohl in in Deutschland als auch in Österreich erweitern.

Damit stehen die On-Demand-Inhalte über die Apple TV App auf iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, ausgewählten Samsung und LG Smart TVs sowie Roku- und Amazon Fire TV-Geräten zur Verfügung.

„Crime + Investigation Play“ konzentriert sich auf Dokumentationen und Factual Entertainment aus dem Bereich des True-Crime-Genres. Nach einer 14-tägigen kostenfreien Testversion fallen für Crime + Investigation Play monatlich 3,99 Euro an.

Abonnenten von Crime + Investigation Play in den Apple TV-Kanälen können das Factual-Entertainment-Angebot sowohl online als auch offline nutzen: So lassen sich die Lieblings-Dokus in der Apple TV App auch herunterladen. Zudem bietet die „Family Sharing“-Funktion die Möglichkeit, dass sich bis zu sechs Familienmitglieder ein Abo der Apple TV-Kanäle teilen, indem sie ihre Apple ID und das dazugehörige Passwort verwenden.

Crime + Investigation Play startete 2019 bereits in Großbritannien und Irland und kam im Juni 2020 erstmals nach Deutschland und Österreich.

Der neue Kanal ergänzt die bereits verfügbaren Kanäle StarzPlay, ZDF Krimi, ZDF Herzkino, ZDF Tivi, ZDF Get.factual, Noggin und History Play.