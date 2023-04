Abo-Gebühren: Zahlungsprobleme lassen sich bald einfacher lösen

Natürlich kommt die Neuerung auch all jenen App-Nutzern zugute, die auf die Nutzung einer App nicht verzichten, und entsprechende Probleme schnellstmöglich ausräumen wollen. Apple zufolge betrifft die Änderung alle sich automatisch verlängernden Abonnements. Künftig soll dann direkt in den jeweiligen Apps ein Fenster mit der Option, die Zahlungsmethode zu aktualisieren oder eine neue hinzuzufüge,n angezeigt werden.

Apple stellt im Zusammenhang mit dieser an Entwickler gerichteten Ankündigung dann auch gleich klar, dass man auf diese Weise allem voran dafür sorgen will, dass die betroffenen Kunden bei der Stange bleiben und nicht aufgrund der mit dem Wechsel in die generellen iCloud-Einstellungen verbundenen Umstände abspringen: „All dies trägt zu den bereits vorhandenen leistungsstarken App-Store-Funktionen bei, die dabei unterstützen, Abonnenten zu behalten“.

