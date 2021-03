Ab 6. März: ALDI bietet fünf Corona-Selbsttests für 25 Euro

Nach dem Hinweis auf die Ankündigung des Drogerie-Marktes ‚dm‘ kommen wir an der Pressemitteilung der Discounter von ALDI Nord und ALDI SÜD nicht vorbei. Wie beide Ketten heute bekanntgegeben haben, werden diese in ihren Filialen ab morgen Corona-Selbsttests zum Verkauf anbieten.

Die Antigen-Selbsttest sollen die Testergebnisse bereits nach einer Wartezeit von etwa 15 Minuten liefern und mit einem „minimalinvasiven“ Nasenabstrich arbeiten, der das Eindringen in die Nase nur zu einer Tiefe von ca. 2,5 cm nötig macht.

Ergebnis nach 15 Minuten

Wie schon dm kündigt auch ALDI an, den Corona-Selbsttests vorerst auf eine Abgabemenge von einer Packung pro Kunde zu begrenzen, allerdings beinhaltet diese genug Material für fünf Tests. Zum Lagervorrat macht ALDI keine Angaben, weist aber vorsorglich darauf hin, dass die Tests bereits am ersten Tag der Aktion ausverkauft werden könnten.

ALDI wird die in Deutschland hergestellten „SARS-CoV-2 Rapip Tests“ der AESKU Group ausschließlich an der Kasse verkaufen und nennt in Sachen Sensitivität und Spezifität folgenden Spezifikationen:

Sehr hohe Sensitivität (Erkennungsrate): 96 %

Sehr große Spezifität (Prozentsatz, zu dem nicht infizierte Personen als gesund erkannt werden): 98 %

Auch Rossmann mit Angebot

Die Drogerie-Kette Rossmann hat ihrerseits angekündigt ab Mitte der 10. Kalenderwoche einen Antigen-Schnelltest vom Anbieter Boson Biotech in allen 2.200 Verkaufsstellen und über den hauseigenen Onlineshop vertreiben zu wollen.

Rossman zeigt sich bei der Abgabemenge etwas großzügiger als ALDI und dm. Die Drogeriekette wird eine Abgabemenge von vier Produkt-Packungen pro Haushalt zulassen.

Fast alle Händler geben in ihren Pressemitteilungen an, eng mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten zu wollen.

