4K-Videos auf YouTube bald nur noch mit Premium-Abo?

Die Freude an der Möglichkeit, YouTube-Videos auf entsprechenden Bildschirmen in brillanter 4K-Auflösung anzusehen, könnte von kurzer Dauer sein – zumindest sofern man kein Premium-Abonnement von YouTube besitzt. In den USA berichten inzwischen vermehrt Nutzer, dass ihnen die hochauflösende Anzeige mit dem Hinweis verwehrt wird, dass dafür ein Premium-Abonnement nötig wäre.

So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos in 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp

— Alvin (@sondesix) October 1, 2022