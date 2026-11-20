Amazon stellt die Einbindung des Lebensmittel-Lieferdienstes Knuspr zum 19. Januar 2027 ein. Darauf weist der Onlinehändler seine Kunden mit einer aktuellen Servicemitteilung hin. Wer bislang seinen Wocheneinkauf über Amazon bei Knuspr erledigt hat, muss künftig direkt beim Lieferdienst bestellen.

Ab 19. Januar ist Schluss mit Knuspr bei amazon.de

Das eigenständige Angebot von Knuspr bleibt von der Änderung unberührt.

Damit endet die erst Anfang 2025 eingeführte Möglichkeit, Lebensmittel des Anbieters über Amazons Einkaufsplattform zu bestellen. Damals hatte Amazon Knuspr und Tegut in sein deutsches Angebot integriert. Die Bestellungen waren zunächst regional begrenzt, standen aber auch Kunden ohne Prime-Mitgliedschaft offen.

Amazon zieht sich aus Partnerschaften zurück

Die Trennung von Knuspr fügt sich in die wiederholten Veränderungen von Amazons Lebensmittelgeschäft ein. Bereits im November 2024 hatte das Unternehmen seinen eigenen deutschen Lieferdienst Amazon Fresh eingestellt und anschließend auf externe Handelspartner gesetzt.

Eine kurze Servicemitteilung informiert über das Ende

Anfang dieses Jahres kündigte Amazon zudem an, sämtliche stationären Filialen von Amazon Go und Amazon Fresh zu schließen. Der Konzern wollte sich stattdessen stärker auf den Onlinehandel mit Lebensmitteln und schnelle Lieferangebote konzentrieren. In Deutschland bildeten dafür insbesondere die Partnerschaften mit Knuspr und Tegut die Grundlage.

Amazon Fresh schließt: Lieferdienst in Deutschland wird eingestellt

Mit dem angekündigten Ende der Knuspr-Einbindung entfällt nun einer dieser Vertriebswege. Welche Auswirkungen die Entscheidung auf Amazons weitere Lebensmittelangebote in Deutschland hat, geht aus der Servicemitteilung nicht hervor. Auch Gründe für die Beendigung der Zusammenarbeit werden nicht genannt.

Knuspr lockt Amazon-Kunden mit zwei Gratismonaten

Um bisherige Amazon-Kunden zum direkten Einkauf zu bewegen, bietet Knuspr einen kostenlosen Test seines Vorteilsprogramms Xtra an.

Xtra kostet regulär 9,90 Euro pro Monat und umfasst eine kostenlose Lieferung unabhängig vom regulären Versandkostenmodell sowie einen Rabatt von zehn Prozent auf Knuspr-Eigenmarken und Bio-Produkte. Mitglieder können außerdem Lieferfenster von 15 Minuten wählen. Zusätzlich sind bis zu vier Bestellungen pro Monat möglich, bei denen auch nur ein einzelner Artikel bestellt werden kann.

Knuspr verweist mit dem Angebot auf seinen eigenen Bestellservice, über den Kunden weiterhin Lebensmittel, frische Waren und Haushaltsprodukte beziehen können. Der Anbieter gehört zur tschechischen Rohlik Group und ist seit 2021 in Deutschland aktiv. Im Jahr 2023 hatte das Unternehmen zudem den Konkurrenten Bringmeister übernommen.