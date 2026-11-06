17 Neuheiten in 3 Monaten: Jetzt verlängert Apple die Rückgabefristen

Apple hat seine Rückgabebedingungen für das Weihnachtsgeschäft angepasst. Wer zwischen dem 6. November und dem 25. Dezember 2026 ein qualifiziertes Produkt aus dem deutschen Apple Online Store geliefert bekommt, kann dieses bis einschließlich 8. Januar 2027 zurückgeben. Die Sonderregelung dürfte insbesondere für Käufer interessant sein, die eines der zahlreichen neuen Apple-Geräte verschenken möchten.

iPhone 18 Pro und Apple Watch

Apple hat allein in den vergangenen drei Monaten 17 Produktneuheiten veöffentlicht. Neben neuen iPhones und neuen Modellen der Apple Watch wurden auch AirPods, iPads und Macs erneuert. Auch das Apple TV und der HomePod mini wurden überarbeitet. Vom HomeView, den es bislang nur in den USA, ganz zu schweigen. Viele dieser Geräte sind erst seit wenigen Wochen erhältlich und fallen bei einer entsprechenden Bestellung nun unter die verlängerte Rückgabefrist.

iPad mini, iPhone Duo und MacBook Pro 14 Zoll

Maßgeblich für die Sonderregelung ist der Zeitpunkt der Auslieferung, nicht das Bestelldatum. Wer ein Gerät bereits vor dem 6. November erhalten hat, profitiert daher nicht von der Weihnachtsregelung. Auch Käufe, die per Ratenzahlung abgewickelt werden, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Für Käufe nach dem 25. Dezember gelten wieder die üblichen Bedingungen.

MacBook PROLED, Apple Watch Ultra, Apple TV

Regulär räumt Apple seinen Kunden eine Rückgabefrist von 14 Kalendertagen nach Zustellung ein. Die verlängerte Weihnachtsfrist verändert die übrigen Verkaufs- und Erstattungsbedingungen nicht. Rückgaben können über Apples Online Store oder den Kundenservice eingeleitet werden. Nach Eingang der Ware veranlasst Apple die Erstattung über die ursprüngliche Zahlungsmethode.

HomePod mini, iMac, AirPods

Mit dem iPhone Duo hat Apple im Oktober erstmals ein faltbares iPhone auf den Markt gebracht. Hinzu kommen neue Modelle nahezu aller wichtigen Produktfamilien. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Hardware-Neuheiten seit August mit ihren deutschen Einstiegspreisen.

17 Neuheiten in 3 Monaten

iPhone

iPhone 18 Pro: ab 1.449 Euro

iPhone 18 Pro Max: ab 1.599 Euro

iPhone Duo: ab 2.299 Euro

iPad und Apple Watch

iPad mini mit A20 Pro: ab 749 Euro

Apple Watch Series 12: ab 449 Euro

Apple Watch Ultra 4: ab 899 Euro

AirPods

AirPods 5: ab 149 Euro

AirPods 5 mit kabellosem Ladecase: ab 169 Euro

Apple TV und HomePod

Apple TV 4K (4. Generation): ab 349 Euro

HomePod mini 2: ab 169 Euro

Mac

Mac mini mit M6: ab 1.049 Euro

Mac mini mit M5 Pro: ab 1.999 Euro

Mac Studio mit M5 Max: ab 2.999 Euro

Mac Studio mit M5 Ultra: ab 6.599 Euro

iMac mit M6: ab 1.799 Euro

MacBook Pro 14 Zoll mit M6: ab 2.299 Euro

MacBook Pro mit OLED und Touch: ab 3.299 Euro

Auch Amazon mit verlängerten Fristen

Auch Amazon hat seine Rückgabefristen für das Weihnachtsgeschäft verlängert. Dies gilt auch für qualifizierte Produkte aus dem Apple Store bei Amazon. Artikel, die bis zum 25. Dezember 2026 gekauft werden, können bis zum 15. Januar 2027 zurückgegeben werden. Liegt das Ende der regulären 14-tägigen Widerrufsfrist nach diesem Datum, gilt der spätere Termin. Damit gewährt Amazon seinen Kunden noch eine Woche mehr Zeit für die Rückgabe als Apple selbst.

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