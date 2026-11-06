Mehr Zeit für Weihnachtseinkäufe
17 Neuheiten in 3 Monaten: Jetzt verlängert Apple die Rückgabefristen
Apple hat seine Rückgabebedingungen für das Weihnachtsgeschäft angepasst. Wer zwischen dem 6. November und dem 25. Dezember 2026 ein qualifiziertes Produkt aus dem deutschen Apple Online Store geliefert bekommt, kann dieses bis einschließlich 8. Januar 2027 zurückgeben. Die Sonderregelung dürfte insbesondere für Käufer interessant sein, die eines der zahlreichen neuen Apple-Geräte verschenken möchten.
iPhone 18 Pro und Apple Watch
Apple hat allein in den vergangenen drei Monaten 17 Produktneuheiten veöffentlicht. Neben neuen iPhones und neuen Modellen der Apple Watch wurden auch AirPods, iPads und Macs erneuert. Auch das Apple TV und der HomePod mini wurden überarbeitet. Vom HomeView, den es bislang nur in den USA, ganz zu schweigen. Viele dieser Geräte sind erst seit wenigen Wochen erhältlich und fallen bei einer entsprechenden Bestellung nun unter die verlängerte Rückgabefrist.
iPad mini, iPhone Duo und MacBook Pro 14 Zoll
Maßgeblich für die Sonderregelung ist der Zeitpunkt der Auslieferung, nicht das Bestelldatum. Wer ein Gerät bereits vor dem 6. November erhalten hat, profitiert daher nicht von der Weihnachtsregelung. Auch Käufe, die per Ratenzahlung abgewickelt werden, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Für Käufe nach dem 25. Dezember gelten wieder die üblichen Bedingungen.
MacBook PROLED, Apple Watch Ultra, Apple TV
Regulär räumt Apple seinen Kunden eine Rückgabefrist von 14 Kalendertagen nach Zustellung ein. Die verlängerte Weihnachtsfrist verändert die übrigen Verkaufs- und Erstattungsbedingungen nicht. Rückgaben können über Apples Online Store oder den Kundenservice eingeleitet werden. Nach Eingang der Ware veranlasst Apple die Erstattung über die ursprüngliche Zahlungsmethode.
HomePod mini, iMac, AirPods
Mit dem iPhone Duo hat Apple im Oktober erstmals ein faltbares iPhone auf den Markt gebracht. Hinzu kommen neue Modelle nahezu aller wichtigen Produktfamilien. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Hardware-Neuheiten seit August mit ihren deutschen Einstiegspreisen.
17 Neuheiten in 3 Monaten
iPhone
- iPhone 18 Pro: ab 1.449 Euro
- iPhone 18 Pro Max: ab 1.599 Euro
- iPhone Duo: ab 2.299 Euro
iPad und Apple Watch
- iPad mini mit A20 Pro: ab 749 Euro
- Apple Watch Series 12: ab 449 Euro
- Apple Watch Ultra 4: ab 899 Euro
AirPods
- AirPods 5: ab 149 Euro
- AirPods 5 mit kabellosem Ladecase: ab 169 Euro
Apple TV und HomePod
- Apple TV 4K (4. Generation): ab 349 Euro
- HomePod mini 2: ab 169 Euro
Mac
- Mac mini mit M6: ab 1.049 Euro
- Mac mini mit M5 Pro: ab 1.999 Euro
- Mac Studio mit M5 Max: ab 2.999 Euro
- Mac Studio mit M5 Ultra: ab 6.599 Euro
- iMac mit M6: ab 1.799 Euro
- MacBook Pro 14 Zoll mit M6: ab 2.299 Euro
- MacBook Pro mit OLED und Touch: ab 3.299 Euro
Auch Amazon mit verlängerten Fristen
Auch Amazon hat seine Rückgabefristen für das Weihnachtsgeschäft verlängert. Dies gilt auch für qualifizierte Produkte aus dem Apple Store bei Amazon. Artikel, die bis zum 25. Dezember 2026 gekauft werden, können bis zum 15. Januar 2027 zurückgegeben werden. Liegt das Ende der regulären 14-tägigen Widerrufsfrist nach diesem Datum, gilt der spätere Termin. Damit gewährt Amazon seinen Kunden noch eine Woche mehr Zeit für die Rückgabe als Apple selbst.Produkthinweis Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung, Herzfrequenzmessung... 199,99 EUR 249,00 EUR